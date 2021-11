WhatsAppFacebookTwitterTelegramCopy LinkPartilhar

PERGUNTADO ontem pelo BLOG DO CRICA sobre o nome do vice que lhe acompanhará na chapa da reeleição, o governador Gladson Cameli falou que, numa escala de 1 a 10, o secretário de articulação política Alysson Bestene, tem 9% de possibilidade para ser o escolhido. Indo para uma escala de 1 a 100 nesta proporção, teria então 99% de chance de ser ungido.

Gladson não pretende colocar este espaço na sua chapa em discussão com os partidos que lhe apoiam. “Meu vice, eu escolherei”, tem reiterado afirmações neste sentido. A experiência de aceitar um nome oriundo de indicação partidária se transformou numa bola de neve de problemas de relacionamento com seu vice Major Rocha, que acabou por romper a relação política, e hoje são adversários ferrenhos.

Não quer repetir este cenário de intrigas. Está naquela do ditado de que, o “gato escaldado, tem medo de água fria”. Além da sua declaração ao BLOG sobre o nome da sua preferência, o governador Gladson Cameli em todos os seus deslocamentos para fora do estado, leva Alysson, a quem chama carinhosamente de “meu porquinho”. Ele é tido como o secretário mais próximo do governador Gladson Cameli, junto com a secretária Silvânia Pinheiro.

A INFLUÊNCIA É ZERO

É tão verdadeira a tese de que o vice do Gladson tem de ser escolhido pelos partidos de apoio para ganhar a eleição, como uma nota de 500 reais. Não será dando este passaporte de escolha para um partido que, poderá ou não influenciar, na sua vitória ou derrota. O eleitor não vota nunca focando no vice, mas no candidato ao governo. Não necessariamente o indicado tem de ser o secretário Alysson Bestene, mas sim alguém que não seja por injunção partidária, mas da sua extrema confiança. O resto é perfumaria barata. Confiar em indicação de partido é dormir o mandato com porco-espinho na cama.

SEM CANDIDATO AO SENADO

AINDA durante a conversa com o BLOG, o governador Gladson Cameli falou que, o prazo que deu até o fim de dezembro, não foi para ele anunciar o candidato ao Senado da sua chapa; mas para os partidos chegarem a um nome de consenso. O seu compromisso não é individual; não tem candidato definido; mas será quem conseguir a unidade em torno do nome. É o que diz.

NÃO VAI CONSEGUIR

ATÉ aí morreu Nero. A questão é que até o momento nenhum dos cinco candidatos a senador do seu grupo se mostrou disposto a abrir mão da candidatura. Tem ainda o problema do seu partido, o PP, ter uma senadora, Mailza Gomes (PP), que trabalha por um novo mandato.

CONTINUA VALENDO

COMO não se falou mais no assunto, cabe a pergunta: o acordo fechado entre os candidatos ao Senado Jéssica Sales (MDB), Alan Rick (DEM) e Mailza Gomes (PP), de que, o que aparecer melhor nas pesquisas será o nome apoiado pelo grupo, ainda está valendo? E, isso acontecerá este ano, ou em 2022? Pergunta fica no ar?

MONTADAS POR ADVERSÁRIOS

O PREFEITO Tião Bocalom disse ontem ao BLOG que, não se preocupa com os resultados negativos da sua gestão nas pesquisas, por conhecer o modus operandi dos seus adversários, para lhe desgastar. Lembrou com ironia a eleição municipal, em que os institutos de pesquisas o colocavam sem chance, atrás do deputado Roberto Duarte (MDB), candidato do MDB à PMRB, e se elegeu.

PRAZO FATAL

SOBRE se o ex-secretário de Saúde, Frank Lima, afastado devido a acusação de assédio sexual, voltará ou não ao cargo, disse que recebeu o relatório da comissão administrativa que apurou o caso; vai ouvir a Procuradoria do município, e após o dia 27 deverá tomar uma decisão a este respeito.

COMEMOROU COMO SUA VITÓRIA

O EX-SENADOR Jorge Viana (PP) teve forte atuação nos bastidores, cabalando votos de advogados filiados ao PT, simpatizantes, e dos que trabalharam no seu governo, para o genro Rodrigo Aiache; que disputou e venceu a eleição para presidir a OAB-AC. Comemorou a vitória do genro como se fosse sua. Nada ilegal. Mas mostra que, no Acre, a política se faz presente até em campeonato de dominó. Na OAB não poderia ser diferente. O acreano respira política. Não vai haver nenhum demérito.

VOCÊS ACHAM QUE, EU VOU ME ENGANAR?

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) respira tranquilidade no tocante a não ter aparecido bem nas pesquisas. “Eu sei como são feitas, por isso não me preocupo. Vou ganhar uma das eleições mais fáceis que disputei, ou vocês acham que digo isso para me enganar? Aguardem”, diz um otimista Petecão.

O JOGO ESTÁ FEITO

A POSIÇÃO nacional do PSB condicionando a aliança com o Lula, ao apoio do PT a seus candidatos a governador, não mexe no quadro político do estado. Jenilson Leite (PSB) ao governo, e Jorge Viana (PT) ao Senado; é uma simbiose que já existe, falta apenas ser oficializada.

PP ENGROSSOU O PESCOÇO

O PP sob a presidência da senadora Mailza Gomes (PP), se fortaleceu em todo o estado; com diretórios funcionando, e ganhando a eleição para prefeito nos dois maiores colégios eleitorais, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

REFLEXO DAS AÇÕES

A QUEDA no número de homicídios no estado tem dois vetores, que não podem deixar de serem apontados: o forte investimento do governador Gladson Cameli na Segurança; e o bom trabalho, do secretário Paulo César.

NÃO TEM MUITA ESCOLHA

NESTA questão de contratação de concursados o governador Gladson Cameli não tem muito espaço de manobra. Caso contrate, ele vai furar o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, e poderá ser acionado por improbidade administrativa. Faltou ser incisivo neste ponto. A questão não é querer ou não, é a ilegalidade.

ANOTEM

OS DEPUTADOS FEDERAIS do chamado “Centrão”, é o Lula ganhando a eleição que, no outro dia estarão todos dando vivas e, declarando apoio ao petista. Anotem.

A DISPUTA DOS REJEITADOS

VEJA da semana trouxe uma matéria, com um dado interessante: a eleição para presidente será uma disputa dos rejeitados. Bolsonaro, o campeão, com rejeição próxima dos 70%. Lula é rejeitado por 39% do eleitorado. E, Sérgio Moro, que tem cerca de 61% de rejeição. Pode ser uma disputa para saber quem os brasileiros odeiam menos.

FRASE MARCANTE

“As aves cantam mesmo quando o ramo se parte, pois sabem que têm asas”. Salvador Diaz Mirón.