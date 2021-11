Governo entrega certificados de qualificação no Rosa Linda

Lilia Camargo/Agência de Notícias do Acre –

Um novo ciclo cheio de oportunidades e boas perspectivas começou a partir desta sexta-feira, 20, para jovens e adultos acreanos, moradores do loteamento Rosa Linda I, II e III. O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), realizou a certificação de 181 alunos concludentes de cursos profissionalizantes, em uma cerimônia ocorrida na Escola Reinaldo Pereira da Silva.

As capacitações técnico-profissionalizantes sociais e ambientais fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, que regulamenta a obrigatoriedade na aplicação de 2,5% do valor investido em cada um dos loteamentos residenciais, nas respectivas atividades profissionalizantes, financiadas pela Caixa Econômica Federal, ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Segundo o diretor administrativo e representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedur), Marcelo Alves, priorizar e implementar ações que objetivam a melhoria na qualidade de vida das famílias, por meio da geração de emprego e renda, fruto do investimento em capacitação, tem sido prioridade na gestão do governador Gladson Cameli.

“Nós comemoramos hoje essa certificação com a sensação de dever cumprido, pois todo o recurso destinado para a capacitação de moradores do loteamento Rosa Linda foi devidamente investido. Isso prova o comprometimento do estado com a população. Parabéns a todos os formandos, esperamos ter contribuído e que todos alcancem seus objetivos”, disse o diretor.

Entre os cursos profissionalizantes estavam panificação, salgados e trufas, pizzaiolo, mecânico de ar-condicionado, mecânico de motocicletas, confeitaria básica, bolos e tortas, entre outros. No total, mais de 20 cursos foram ofertados a comunidade do Rosa Linda em três fases

Mãe de dois filhos, a dona de casa Ana Paula Andrade, de 38 anos, é moradora do loteamento há 6 anos. Ela se inscreveu logo que soube das vagas ofertadas pelo estado e se formou em três modalidades diferentes.

“Deixava meus filhos em casa e saia para o curso todas as manhãs. Precisava me profissionalizar e fiz os cursos de pães e massas especiais, salgados e trufas. Atualmente ainda não produzo para fins comerciais, mas estou me organizando para iniciar. Agradeço a oportunidade que me foi dada e a paciência dos professores para me ensinar”, finalizou Ana Paula.