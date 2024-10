Rios do Acre tendem a subir nas próximas semanas, avalia Defesa Civil

Outubro chegou com registros de chuvas em muitas cidades acreanas e já começa a mudar o cenário deixado por uma seca severa que castigou o estado nos últimos meses. Porém, os órgãos de combate e controle continuam o trabalho de monitoramento desses rios, principalmente com relação à precipitação nos próximos meses.

Como consequência das chuvas registradas nos primeiros dias do mês, segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, os níveis dos rios têm apresentado subida nos últimos dias, mas há oscilações e, por conta disso, o monitoramento continua sendo diário.

“Há uma tendência de subida do Rio Acre nos próximos dias, o que deve gerar uma estabilização. Há previsão de chuvas com volumes até significativos, mas são isoladas. Esse mês de outubro chove bastante e as previsões são de chuvas dentro da média, tanto no final de outubro, como no início de dezembro”, destaca.

O esperado pelos especialistas que seguem acompanhando o comportamento dos rios é que já no início do ano esse volume de chuvas deve ficar acima do esperado.

“Os meses de janeiro, fevereiro e março serão de chuvas com volume acima da média em algumas regiões do estado, o que pode trazer a elevação dos nossos rios, até mesmo inundações”, destacou.

A Agência de Notícias continua, diariamente, divulgando o boletim da seca, onde são disponibilizados os níveis dos rios, a qualidade do ar e a previsão do tempo. O governo também mantém diálogo constante com os representantes do Gabinete de Crise da Seca e Estiagem 2024, debatendo ações para o enfrentamento e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.