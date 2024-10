Custo da cesta básica cai 9,5% mas pode chegar a R$670,73 no Acre

Uma pesquisa publicada pelo Sistema Fecomércio do Acre, mostra que o custo da cesta básica de alimentos em Rio Branco indica redução entre julho e outubro de 2024. O custo total dos itens essenciais que compõem a cesta básica apresentou uma diminuição de 9,58%. Esse alívio no orçamento doméstico é especialmente relevante para famílias com renda média mensal de cerca de R$ 2 mil, que dependem desses produtos para garantir uma alimentação adequada.A cesta básica inclui 15 itens essenciais, entre eles carne, leite, feijão, arroz, farinha e tomate, necessários para alimentar uma família de até três adultos ou dois adultos e duas crianças. A pesquisa de preços, realizada em três supermercados de Rio Branco, aponta que o custo médio da cesta básica em outubro foi de R$ 595,62, com variação até R$ 670,73 dependendo do estabelecimento.

Durante o mês de outubro, o preço da carne, produto que geralmente encarece a cesta, apresentou uma redução de 14,06% em comparação com setembro, atingindo um custo médio de R$ 169,25 por 5 kg. Em contrapartida, a banana sofreu um aumento de 71,61%, saltando de R$ 35,37 em julho para R$ 60,70 em outubro. Outros itens, como o feijão e a farinha de trigo, também mostraram quedas significativas nos preços. O feijão, por exemplo, passou de R$ 34,11 em julho para R$ 26,28 em outubro, uma redução de 22,96%. Já o leite, com um preço médio de R$ 6,49 por litro em outubro, teve uma leve alta de 1,88% em comparação com julho.

De acordo com o assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Egídio Garó, o monitoramento dos preços é essencial para entender o comportamento dos valores e permitir que as famílias planejem melhor suas compras. “Para as famílias de Rio Branco, a queda no valor total da cesta básica entre julho e outubro representa um fôlego necessário em tempos de inflação e ajustes no orçamento doméstico”, disse. Egídio Garó reforçou que é importante o consumidor ficar atento a essas variações e buscar alternativas para manter uma alimentação equilibrada e economicamente viável. “Essas variações ilustram o quanto o custo dos itens pode oscilar ao longo dos meses, afetando diretamente o valor final da cesta”, salientou.

O levantamento analisou os preços médios dos 15 itens da cesta básica. A carne variou de R$ 21,75 a R$ 45,95 o quilo, enquanto o leite foi encontrado por valores entre R$ 5,39 e R$ 7,59 o litro. Diferença de preços que destaca a importância de pesquisar antes de comprar, já que o custo mensal pode sofrer alterações consideráveis de um supermercado para outro. Para Garó, a redução no custo da cesta básica também beneficia o poder de compra das famílias que podem destinar essa economia na alimentação a outras necessidades. “Com a economia feita nas compras de alimentos, elas podem investir em outras áreas importantes, como saúde, educação e lazer. É um reforço no poder de compra que torna o orçamento mais flexível e melhora a qualidade de vida”, finalizou.