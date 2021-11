Nesta sexta-feira, 19, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) acompanhou a incineração de aproximadamente 400 quilos de entorpecentes em Rio Branco, pela Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rio Branco.

O promotor de Justiça Tales Fonseca Tranin esteve presente. A droga incinerada foi apreendida de janeiro a novembro deste ano pela PF e PRF no estado.

“Combatendo o tráfico de drogas você acaba combatendo também vários outros crimes relacionados a ele, e retirando o entorpecente das ruas causa um prejuízo para as facções criminosas que acabam se fragilizando”, comentou.

A ação contou também com a participação de representantes da Segurança Pública do Acre, agentes e delegados da Polícia Federeal e Polícia Rodoviária Federal.

Segundo Marco Aurélio Rebes Morini, chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal do Acre, praticamente quase cem por cento do entorpecente apreendido seria enviado para fora do Acre, principalmente para a região Nordeste, que é o principal comprador da droga que sai do estado.

Para o delegado-chefe, quase todos os tipos de crimes são associados ao tráfico de drogas. “ A gente verifica ainda que o consumidor final, aquele usuário realmente que já é caso de saúde pública, ou seja ele pratica crimes, pequenos furtos, para acabar consumindo drogas. Tirando de circulação esses entorpecentes, estamos, de uma maneira indireta, também combatendo esses crimes”, disse.

A incineração das drogas é uma obrigação legal conforme a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.