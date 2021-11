Mais de 18 mil estudantes vão fazer o Enem neste domingo, 21/11, no Acre

Dayana Soares/Agência de Notícias do Acre

Em todo o Brasil, neste domingo, 21, será o primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá em duas modalidades: impressa e digital. O segundo dia ocorrerá em 28 de novembro. Os candidatos devem conferir os locais de prova no cartão de inscrição que está disponível no site enem.inep.gov.br/participante.



No Acre, o Enem Impresso será realizado em 17 municípios com 87 locais de prova, sendo 45 em Rio Branco. Ao todo, 17.607 candidatos devem fazer a versão impressa. Já o Enem Digital será realizado apenas na capital do estado, com a participação de 514 candidatos, distribuídos em cinco locais de prova.

É importante lembrar que o horário que consta no cartão de inscrição é o horário de Brasília. Portanto, o candidato acreano deve levar em consideração o fuso-horário do estado que é de duas horas de diferença. No horário de Brasília a abertura dos portões será às 12 horas e no horário do Acre, às 10 horas da manhã.

Todos os candidatos devem comparecer aos locais de prova com pelo menos 20 minutos de antecedência Arte divulgação Inep

Todos os candidatos devem comparecer aos locais de prova com pelo menos 20 minutos de antecedência, portando obrigatoriamente documento oficial e original com foto (não serão aceitos documentos digitais e nem cópias autenticadas). Para realização das provas, será permitido somente o uso de caneta preta de material transparente.

O uso da máscara também será obrigatório. É aconselhável que o candidato leve seu álcool higienizador. Além disso, será permitido levar lanche e garrafa com água.