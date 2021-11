Assassinatos caem 29% no Acre em 2021, maior redução do País

O Brasil teve uma queda de 4,7% nos assassinatos nos primeiros nove meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2020, mostra o Monitor da Violência, do g1, que se baseia nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

O Acre, de acordo com essa plataforma, apresentou a maior queda: -29%.

Já o Amazonas registrou o maior aumento, chegando a 38,6%.

Em entrevista ao G1, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, coronel Paulo Cézar Araújo, atribui a diminuição dos crimes a três fatores: retomada da disciplina nos presídios, aumento de recursos (humanos, financeiros e logísticos) para o combate na fronteira e integração das forças.

