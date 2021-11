Não caia em golpes nesta Black Friday, alerta Procon do Acre

Neide Santos/Agência de Notícias do Acre

Os anúncios de Black Friday – festival de promoções que tem o ponto alto na última sexta-feira de novembro – chegam aos consumidores por meio de todos os meios de comunicação. Atento às armadilhas que o período pode trazer aos cidadãos, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realiza campanha de esclarecimentos visando alertar o público em geral sobre como se proteger de possíveis fraudes.

O primeiro alerta que o Procon faz aos consumidores é para que verifiquem se o site é seguro, se está identificado pelo cadeado. Foto: Divulgação.

A primeira dica do Procon/AC diz respeito às compras online, prática bastante comum nos dias de hoje, dada a facilidade com que os anúncios chegam aos consumidores, que por sua vez dispõem de grandes facilidades e comodidades para efetuar as compras via internet, sem a necessidade de qualquer tipo de deslocamento.

Nesse caso, o alerta é para que os consumidores verifiquem se o site é seguro, se está identificado pelo cadeado. Também checar nos comentários se há reclamações contra o site de um modo geral.

Outro ponto de alerta diz respeito à não se deixar levar pelo clima criado para atrair o público para as compras Foto: Divulgação

Nas compras presenciais o alerta do Procon diz respeito às ofertas de descontos. Os consumidores devem comparar os preços ofertados antes da promoção, se não foram aumentados antes da oferta dos descontos e, portanto, se os percentuais a serem descontados são reais.

Outro ponto de alerta diz respeito à não se deixar levar pelo clima criado para atrair o público para as compras, pois pode ocasionar o sério problema do endividamento. As enxurradas de sms que chegam com muita facilidade aos contatos dos consumidores também podem levar a compras fraudulentas, portanto, checagem e muita cautela antes de comprar, alerta o Procon/AC.

Atendimento por telefone

Sede Administrativa – Rio Branco/AC

Disque-denúncia (68) 3223-7000 e 151

Horário: 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira.

OCA Rio Branco/AC

Telefone (68) 3215-2447

Horário: 7h30 às 13h30 de segunda a sexta-feira.