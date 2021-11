O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (17) que o trabalho do Departamento de Esportes vem sendo feito com pouco recursos mas é possível ver o resultado. Ele citou a participação do Acre nos Jogos Escolares.

“O trabalho vem sendo bem conduzido pelo Júnior Santiago”, disse Zen. O repasse para o futebol profissional, de R$1 milhão ao ano, deve se repetir nos próximos anos.

Zen fez vários questionamentos, além desse, em relação ao incentivo ao esporte. “Como vamos fazer com o Bolsa Atleta, que não tem recursos?”, disse, elencando as demais atividades que carecem de dinheiro.

O orçamento estimado é de pelo menos R$6 milhões para essas atividades.