Gerlen pede celeridade em solução para temporários do ISE e Iapen

O deputado Gerlen Diniz lembrou nesta quarta-feira (17) que a Aleac recebeu temporários dos institutos Socioeducativo e de Administração Penitenciária, os quais correm risco de perder o emprego pois os contratos estão se expirando.

Esses grupos tiveram a carreira reconhecida como serviço de Estado e não podem ser terceirizados. “Quando há vontade política as coisas acontecem”, disse Gerlen, pedindo ação dos deputados em favor das categorias.

Diniz voltou a citar o exemplo do Igesac, que abriu servidores temporários da Saúde. O Igesac foi extinto e os servidores passaram a compor quadro em extinção.

Na mesma linha, ainda sobre segurança pública, Diniz pede retorno do telefone 190 aos municípios. Atualmente, o Ciosp em Rio Branco centraliza as chamadas em algumas regiões, o que traz demora no atendimento.