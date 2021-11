PMAC recebe Ministério da Justiça para mapeamento estratégico

Assessoria de Comunicação da PMAC –

A Polícia Militar do Acre (PMAC) recebeu nesta quarta-feira, 17, uma comitiva da Coordenação-Geral de Estratégia em Segurança Pública (CGESP), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), para visita técnica. O objetivo da avaliação, que será realizada nas instituições de Segurança Pública de todos os estados da federação, é mapear as principais políticas da área, assim como os pontos de atenção em cada força de segurança dos estados.

A iniciativa faz parte do projeto Estratégia em Ação, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que busca reunir informações sobre boas práticas realizadas nas unidades federativas, bem como os principais desafios em cada local, conforme as peculiaridades regionais. A ideia é traçar, no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública, uma estratégia que aproveite essas experiências em ações do governo federal, bem como identificar potenciais para o aporte de recursos da União.

Participaram do encontro o coordenador-geral da CGESP, coronel Carlos Eduardo Leão de M. Costa (RN), a coordenadora do projeto no MJSP, Priscilla Oliveira, e as também integrantes da unidade Susana de Lourdes da Silva Pinheiro (RS) e Rebeca Ludmila Vasconcelos Oliveira (RN). A comitiva foi recepcionada pelo comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes da Silva, pelo subcomandante-geral, coronel Luciano Dias Fonseca, e pelo Estado Maior da corporação.

Durante o encontro, o coronel Luciano Fonseca apresentou o planejamento estratégico da instituição, sua estrutura e organograma, e fez um balanço das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar em todo o estado. O comandante-geral, coronel Paulo César, agradeceu a visita e destacou a importância da troca de experiências para o Estado.

“É um privilégio receber essa comitiva no nosso quartel, e contribuir com nossas experiências que têm se mostrado eficazes na redução dos índices criminais. A Polícia Militar do Acre passa por um momento importante de reestruturação e organização, e essa troca de conhecimentos vem em momento oportuno para que possamos seguir avançando nas melhorias na prestação dos nossos serviços aos acreanos”, pontuou o comandante.

Para o coronel Carlos Eduardo Leão, coordenador geral da CGESP, a visita à PMAC foi positiva. “Eu levo uma excelente impressão. Nós vimos aqui que o Estado está tentando acertar, que a Polícia Militar do Acre apesar de ser relativamente jovem, está se reestruturando e se estruturando, buscando os recursos para fazer os investimentos nas áreas que ainda está deficitária. A gente sabe que, devido às questões regionais, a extensão do território e as dificuldades de se chegar aos municípios dificultam uma política que chegue uníssona para todo o estado, mas é perceptível a tentativa de alinhar uma política estadual que realmente atenda as necessidades e dificuldades operacionais da instituição”, afirmou o coronel.

Como parte do roteiro no estado, a comissão da Senasp também visitará as demais instituições de Segurança Pública do Acre.