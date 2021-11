Cesta básica aumenta 4,24% na capital acreana, diz pesquisa

Por: Jorge Feitosa

O preço da cesta básica aumentou aproximadamente 4,24% no período de julho a outubro. As informações são de pesquisa realizada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC desde o início do atual semestre junto a cinco supermercados locais da capital acreana. Para o cálculo, foram considerados os preços médios de 15 produtos alimentícios e demandas de gasto mensal para alimentação de uma família composta por três pessoas adultas, ou duas adultas e duas crianças.

Segundo informações da pesquisa a evolução do custo médio da cesta básica de alimentos em Rio Branco, no período de julho (R$ 499,00) e novembro de (R$ 542,00), comparada a inflação oficial de julho a outubro, aponta uma variação de nível superior do custo da cesta.

O estudo abordou ainda o custo da cesta básica de alimentos com relação ao salário mínimo vigente (R$ 1.100), no qual indica que em julho o percentual atingiu 45, 36%, enquanto em novembro esse percentual foi de 49,27%. Dessa forma, contatou-se que as famílias rio-branquenses demandaram quase metade do valor do salário mínimo para garantir uma alimentação básica mensal.

O preço médio da carne, um dos produtos essenciais na mesa das famílias brasileiras, com relação ao custo total da cesta básica de alimentos em Rio Branco, aponta o percentual de 40,68% em julho e 41,08% em outubro, apresentando redução na última análise de novembro (37,64%).

A intenção dessa observação foi conscientizar o consumidor quanto à necessidade de otimizar sua capacidade de gastos, nos quais se têm nos totais de cestas básicas de alimentos em novembro, o cálculo a preço médio (R$542,36), ao menor preço (508,37), e de maior preço (R$576,54), demonstrando diferença de 13,40% entre a de maior preço e a de menor preço.