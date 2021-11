Parceria promove curso de produtos fitoterápicos em Plácido

A prefeitura municipal de Plácido de Castro, em parceria com a funtac, promoveram um curso de produção de sabão e produtos fitoterápicos, com início na última quinta-feira 11 de novembro finalizando na sexta-feira.

A parceria tem como objetivo desenvolver uma produção alternativa, visando capacitar as mulheres para melhorar as suas condições de vida, aliado geração de uma renda extra, proteção do meio ambiente e ampliação de conhecimentos.

A ministrante do curso foi Gessica Sampaio Química da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre com sua equipe Francisca nilsirleida assistente,

Francisco Brito motorista e assistente. O evento contou ainda com a participação da primeira dama Maria Silvana, secretária da SEMCASTR Rosimara Ferreira Vicenzi, secretário de agricultura Suedilson da Silva, diretora de apoio a mulher do campo Fátima Silva, Sandra Mesquita além das mulheres convidadas.

A prefeitura municipal de Plácido, através da secretaria de agricultura por meio da Escola do produtor a diretoria de apoio ai produtor e a mulher do campo Fátima Silva vem buscando parcerias, para desenvolver atividades voltadas as mulheres do campo desta vez a funtac que prontamente atendeu a solicitação da secretaria de agricultura para trabalhar esse projeto.

A dinâmica do projeto possibilitou novas experiências, enriquecimento das relações interpessoais e conteúdos que propiciaram ampliar outros saberes, bem como o fortalecimento da autoestima e mais autonomia diante das situações vivenciadas no dia a dia.