PRF apreende 19,5 mil maços de cigarro contrabandeado no AC

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 19.500 maços de cigarros contrabandeados em dois veículos que transitavam na BR-317, no município de Rio Branco/AC, por volta do meio dia do último domingo (25). Duas pessoas foram detidas e encaminhadas à Polícia Federal em Rio Branco junto com a apreensão.

O flagrante ocorreu após agentes que realizavam ações de fiscalização e combate ao crime avistarem dois veículos trafegando em alta velocidade na rodovia. De imediato, foi dado ordem de parada, no entanto não foi obedecida pelos condutores.

Um dos condutores foi detido após abandonar o automóvel e tentar pular o muro de uma propriedade mas ser impedido pelos policiais. Dentro do Renault/Logan foram encontrados 12.500 maços de cigarros.

Já o condutor do Ford/Fiesta foi detido após colidir o veículo contra o muro de uma residência no Ramal Garapeira. Dentro do carro foram encontrados mais 7.000 maços de cigarros contrabandeados.