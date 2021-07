84% dos senadores já tomaram a 1ª dose da vacina contra Covid

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial.

Ao menos 84% dos senadores da República já tomaram a 1ª dose da vacina contra covid-19. São 68 congressistas da Casa Alta que já começaram seu processo de imunização. Desses, 39 já tomaram a 2ª dose ou foram imunizados com uma dose única. O Senado perdeu 3 senadores por complicações da doença desde o começo da pandemia.

O levantamento do Poder360 procurou as assessorias dos 81 senadores e questionou sobre a vacinação, quantas doses e a marca do imunizante.

Desde o começo da pandemia, em 2020, o Senado já registrou 3 mortes de senadores por complicações da covid-19. O último foi o senador Major Olimpio (PSL-SP), que morreu em março.

Dois outros senadores morreram por complicações do coronavírus: Arolde de Oliveira (PSD-RJ) e José Maranhão (MDB-PB).

