Uma aposta da Mega-Sena acerta as seis dezenas e fatura mais de R$ 40 milhões

Uma aposta do tipo bolão foi a vencedora do prêmio do concurso 2.363 da Mega-Sena realizado na noite desse sábado, dia 17 de abril.

O bilhete foi preenchido com oito números, sendo seis deles as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. A aposta foi feita em uma loteria de São Paulo (SP).

Os números sorteados foram 34 – 06 – 58 – 39 – 14 – 24. A aposta garantiu ao vencedor o prêmio de R$ 40.076.100,78.

Outras 77 apostas acertaram a quina e faturaram R$ 49.919,36. Já as 5.169 apostas que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 1.062,31 cada. O próximo concurso acontece na quinta-feira, dia 22. O prêmio estimado pela Caixa é de R$ 2,5 milhões.