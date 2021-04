Como foi o ano letivo de 2020? o Governo do Estado lança pesquisa para saber a opinião dos acreanos

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, lança nesta segunda-feira, 19, pesquisa de satisfação online para ouvir a opinião dos pais e responsáveis por estudantes da rede estadual, sobre o ano letivo 2020, clicando aqui.

A pesquisa estará disponível de 19 a 30 de abril e tem como objetivo ouvir a opinião da sociedade sobre os trabalhos desenvolvidos pelas escolas em 2020, além de aprimorar as práticas exitosas e repensar o que não atendeu e o que não contemplou a população.

“Nós precisamos ouvir os pais, ouvir as famílias para que possamos melhorar as práticas exitosas que foram desenvolvidas no ano passado no programa Escola em Casa. Esse momento exige da gente um trabalho integrado entre Educação e família, escola e família”, concluiu a diretora de Ensino, Denise dos Santos.

A enquete é realizada em conformidade com a resolução 209/2020 do Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC) que recomenda que seja realizada a pesquisa de satisfação com os pais ou responsáveis dos alunos da Educação Básica, acerca do trabalho pedagógico desenvolvido pela escola durante o regime especial de aulas não presenciais no ano letivo de 2020, devido a pandemia da Covid-19.

Agora é a hora de ouvir quem estava em casa tentando conciliar trabalho, rotina de estudos dos filhos, tentando se adaptar com os recursos que tinha disponíveis, tentando acompanhar os filhos que nem sempre são matriculados na mesma série ou na mesma escola.

A diretora de Ensino reforça ainda, a importância de ouvir quem está do outro lado. “A comunidade que vivenciou, enfrentou e buscou vencer as dificuldades a partir das orientações da secretaria precisa ser ouvida. Com o programa Escola em Casa a família se aproximou muito mais das atividades da escola e a parceria foi fortalecida”.