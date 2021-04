Gladson:  por causa da pandemia, só obras prioritárias “estão a todo  vapor”    

O governador Gladson Cameli explicou neste domingo (18) que o governo do Acre continua realizando diversas obras em todas as áreas, mas, devido à pandemia da Covid-19, somente as prioritárias continuam a todo vapor, como é o caso daquelas relacionadas à saúde pública.⠀

O Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb); o Hospital Abel Pinheiro, de Mâncio Lima; as unidades mistas de saúde de Manoel Urbano e de Sena Madureira e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul estão passando por grandes reformas para garantir mais qualidade no atendimento à população e melhores condições de trabalho aos servidores que nelas atuam.⠀

Além disso, segundo ele, as obras também garantem renda para trabalhadores da construção civil local.⠀

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o governo tem investido mais de R$ 17 milhões nas obras prioritárias da Saúde. Somente na capital, o valor total da obra de ampliação de enfermarias no Huerb será de R$ 8,9 milhões.⠀