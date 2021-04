Já começaram as inscrições para o 22º Prêmio Arte na Escola Cidadã

Educadores de todo o território nacional podem inscrever-se para participar do 22º Prêmio Arte na Escola Cidadã apresentando projetos envolvendo uma ou mais linguagens artísticas (música, teatro, artes visuais e dança). As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site http://artenaescola.org.br/premio2021/ .

O Prêmio Arte na Escola Cidadã, realizado pelo Instituto Arte na Escola, é o maior prêmio brasileiro voltado para arte-educação. Tem como objetivo ampliar a voz dos professores de Arte e generalistas que trabalham com a disciplina, valorizando projetos que despertam novos olhares e inspiram alunos e a comunidade escolar.

Vale ressaltar que os projetos inscritos devem ter sido realizados entre 2019 e 2020 em escolas de ensino regular, públicas ou particulares, com turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o cronograma do Prêmio, no dia 23 de abril serão revelados os projetos selecionados para seguir concorrendo ao prêmio. A divulgação dos 20 projetos finalistas acontece em 20 de agosto e a cerimônia de premiação em 25 de novembro.

Como prêmio, o professor autor do projeto premiado de cada categoria recebe 10 mil reais e, a escola, equipamentos digitais, além de certificado e um troféu exclusivo. Todos os inscritos – premiados ou não – recebem um material educativo impresso e um percurso formativo online.

Essa ação faz parte do Plano Bianual Instituto Arte na Escola – 2020/2021 que tem a apresentação da Lei de Incentivo à Cultura. A realização fica por conta do Instituto Arte na Escola, Fundação Iochpe, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.