Bando que matou líder evangélico e tocou o terror na Transacrena usava uniforme do EB

Moradores do Ramal Macarajuba, localizado no quilômetro 68 da estrada Transacreana, viveram momentos de verdadeiro horror nas mãos de criminosos violentos nessa sexta-feira (9). O ac24horas apurou que a ação foi calculada nos mínimos detalhes pelos bandidos. Ainda na quinta-feira, 8, eles levaram um carro até o ramal para ser usado no dia seguinte e transportar os pertences roubados dos produtores rurais.

Vestidos com fardas do exército e fortemente armados, os bandidos não se contentaram em fazer apenas um roubo. Saíram de colônia em colônia promovendo um arrastão do que viam pela frente e fazendo os moradores de reféns. Todos, quase 30 pessoas, foram levados para uma única propriedade, onde ficaram sendo ameaçados. Um dos reféns chegou a levar um tiro no pé.

A ação criminosa resultou em um arrastão em diversas propriedades rurais e acabou com a morte do pastor evangélico Raimundo Araújo da Costa, 62 anos. Um morador que estava chegando em casa viu a ação dos bandidos e conseguiu ligar para a polícia, quando os bandidos começaram a vasculhar as propriedades, até encontrar onde estavam os reféns. Por causa do barulho das viaturas, os bandidos fugiram para o matagal.

A polícia conseguiu prender o homem que foi responsável por levar os bandidos e trazer para Rio Branco os objetos roubados dos produtores, como espingardas, roçadeiras, celulares, valores em espécie, 3 motocicletas, roupas, gerador de luz, rifle de pressão e eletrodomésticos.

Um suspeito identificado como Rafael Nascimento de Miranda confessou participação e levou os policiais até o local onde os objetos estavam sendo levados, para um beco no Bairro Caladinho. Apenas uma das motocicletas foi recuperada no Mercado da Semsur, na região da Sobral.

Apesar dos policiais terem passado quase toda noite dentro da mata, os criminosos não foram encontrados. Na sexta-feira, 9, os bandidos voltaram a cometer assaltos na região. O pastor evangélico Raimundo Araújo da Costa tentou fugir quando ia chegando em sua residência e viu a ação dos bandidos, mas acabou sendo assassinado.

Moradores da localidade ainda tentaram promover o linchamento do acusado de transportador os bandidos, mas foram contidos pela guarnição da Polícia Militar.

Falta de viaturas ocasionou demora no atendimento da ocorrência

De acordo com o relato de um policial, os militares demoraram a atender a ocorrência por falta de viaturas. “A verdade é que não estamos tendo viaturas suficientes. Elas estão indo para o concerto, mas não estão saindo por falta de pagamento. Não há uma viatura exclusiva para atendimento da Transacreana, prometeram uma base comunitária no local e até hoje não foi instalada”, afirma.

No boletim de ocorrência registrado, os policiais admitem que não possuíam rádios comunicadores para comunicação com os outros PMs que ficaram na entrada do ramal.

Durante todo este sábado, policiais militares continuam fazendo buscas na região da transacreana com apoio do helicóptero do Estadao.