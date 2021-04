Ufac anuncia bolsa de R$300 para apoiar estudantes pobres na pandemia

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, lançou edital de Bolsa Alimentação Emergencial de R$300 para apoiar financeiramente os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados em cursos de graduação, modalidade presencial.

Considerando o atual cenário mundial de pandemia do novo coronavírus e o estado de calamidade pública no Brasil, a Ufac disponibiliza 420 bolsas, sendo 300 para o Campus de Rio Branco e 120 para o Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

A classificação, segundo o edital, se dá por ordem decrescente da pontuação obtida na avaliação socioeconômica realizada pelo sistema de inscrições.

