Mandioca é o produto de maior valor na agricultura do Acre, diz IBGE

Conforme o IBGE, dos mais de R$ 411 milhões do valor da produção da agricultura do Acre em 2019, R$ 221 milhões vieram da mandioca, o que representa 53,8% do total.

Em segundo lugar, vem a banana, com 14,7% (R$ 60,35 milhões) e, em terceiro, o milho em grão, com 13,4% (R$ 55 milhões).

Naquele ano, a cultura da soja ainda estava em implantação no estado e o valor da sua produção foi de pouco mais de R$ 6 milhões, representando apenas 1,5% de todo valor da produção agrícola local.

