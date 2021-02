Ex-BBB Gleice Damasceno mobiliza seguidores para ajudar famílias alagadas do Acre

Por

Natural de Rio Branco, a campeã do “Big Brother Brasil 18”, Gleici Damasceno se mobilizou como pôde para tentar ajudar seus conterrâneos diante da situação de emergência pública no Acre. Além da pandemia de Covid-19, o a população do estado enfrenta outras situações preocupantes, como a cheia dos rios, que afeta milhares de pessoas.

A ex-BBB não só deu início a campanhas, com o apoio de amigos, como fez doações do próprio dinheiro para ajudar auxiliar quem mais precisava.

“Para o acreano, é uma época difícil porque sempre existe essa questão das enchentes. Só que, esse ano, juntou tudo: as enchentes, a crise migratória que está acontecendo, pandemia… Sempre fui voluntária, mesmo antes da pandemia, então não tinha como ficar parada”, declarou ela ao site Gshow.

Gleici contou como surgiu a ideia de sensibilizar outras pessoas para participarem das ações.

“No começo, antes de a gente iniciar a campanha e isso se tornar algo nacional, eu e alguns amigos do Acre estávamos nos organizando só nós mesmos, fazendo doação e tirando do próprio bolso. Só que chega um momento que não dá, né? Tomou uma proporção que não tinha mais como sustentarmos sozinhos, então resolvemos disseminar a ideia e pedir ajuda de outras pessoas também”, conta.

A partir daí, ela usou sua visibilidade para uma boa causa e conseguiu chamar a atenção de mais pessoas.

“Conseguimos arrecadar um bom dinheiro para comprar coisas mais emergenciais, como comida e produtos de limpeza, porque são coisas que as pessoas precisam agora. Gosto sempre de bater nesse tecla: é agora mesmo, não é daqui a pouco, porque é uma emergência. Tem cidades que ficaram 90% alagadas, então tem gente que não tem o que comer”, analisou.