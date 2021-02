Jonas Lima pede união política em favor da vacinação em massa no Acre     

O deputado Jonas Lima disse nesta quarta-feira (23) em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre que está preocupado com a pandemia da Covid-19 no Estado.

“O desejo da população é para que chegue uma dose dessa vacina aos seus lares”, disse o parlamentar, pedindo união política para que possa ocorrer uma vacinação em massa no Acre.

Segundo ele, vive-se um ano como nunca visto e, no Juruá, a população é de baixa renda e merece atenção do poder público.

Ele lembra que o governo do Estado fala em comprar vacina mas é necessário lutar para conseguir o imunizante. Há lotação de UTIs para tratamento de Covid-19, não existe fiscalização do isolamento social. “Está na contramão, está errado”, disse, reafirmando a necessidade de união para que, todos juntos, possam construir uma saída para o momento atual.