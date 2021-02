Com novas doses de vacina contra Covid-19, Acre dará início à 5ª etapa de imunização

Com a chegada de mais 21,9 mil doses de vacinas contra a Covid-19, sendo a Oxford-AstraZeneca e Coronavac, na manhã desta quarta-feira, 24, os municípios do Acre darão início à 5ª etapa de imunização, que tem como público-alvo os idosos de 70 a 84 anos.

As doses contemplarão 13% dos idosos de 70 a 74 anos e cobertura de 100% dos idosos na faixa etária de 75 a 84 anos, além de 8% dos trabalhadores da Saúde. A distribuição das vacinas será nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Conforme o 3º Informe Técnico do Ministério da Saúde, neste momento, apenas para a vacina Oxford-AstraZeneca (13.500) não há a demanda de que seja reservada a segunda dose, em razão do intervalo entre uma e outra, que no caso desse imunizante é de 90 dias.

Já no caso da Coronavac (8.400), a reserva para a segunda dose é necessária, pois o intervalo entre as doses é menor, de 28 dias. Por isso, serão utilizadas de imediato 4.200 doses desse imunizante.