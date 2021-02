Durante ação de segurança da visita presidencial, PRF detém carga de cigarro em Rio Branco

Policiais Rodoviários Federais, que atuaram na escolta presidencial na manhã desta quarta-feira (24), em Rio Branco, apreenderam 7.000 maços de cigarros contrabandeados.

A equipe da PRF atuava conjuntamente com equipes do GEFRON na segurança do acesso ao aeroporto de Rio Branco, em função da visita presidencial ao estado do Acre, quando solicitaram a um motorista que reduzisse a velocidade e abaixasse os vidros do veículo. O condutor do veículo não obedeceu os comandos e iniciou fuga em direção ao município de Bujari/AC. As equipes de policiais iniciaram um acompanhamento tático ao veículo que durou pouco tempo, pois logo em seguida, percebendo a aproximação das viaturas policiais, o fugitivo abandonou o veículo e embrenhou-se na mata adjacente à rodovia.

Dentro do veículo foram encontrados 7.000 maços de cigarros contrabandeados pela fronteira do estado que ocupavam completamente o interior do veículo. Tanto os cigarros quanto o veículo utilizado foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal de Rio Branco para procedimentos e tentativa de identificação do autor do delito de contrabando.

Foto: Nucom/AC

Núcleo de Comunicação Social