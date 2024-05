Neymar está entre os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2024; veja a lista

A Forbes divulgou nesta quinta-feira, 16, a lista dos dez atletas mais bem pagos do mundo em 2024. Sem jogar pelo Al-Hilal desde outubro do ano passado, em razão de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, o brasileiro Neymar figura na sétima posição, com o faturamento de US$ 108 milhões (R$ 554 milhões).

Do total embolsado pelo atacante, US$ 28 milhões (R$ 143 milhões) foram conquistados fora de campo, por meio de novos contratos de patrocínio, como o firmado com a Skims, marca de roupas modeladoras. Ele também lançou uma nova linha de chuteiras com a Puma, além de ter fechado parceria com a Fun Brands para desenvolver uma linha de coquetéis.

O topo da lista é do astro português Cristiano Ronaldo, que lidera o ranking por ter acrescentado US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão) ao seu patrimônio. O craque recebe do Al-Nassr US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) e US$ 60 milhões (R$ 309 milhões) em patrocínios e demais receitas.

A lista possui mais três atletas do futebol. O argentino Lionel Messi é o terceiro colocado por embolsar US$135 milhões (R$692 milhões) entre salários recebidos do Inter Miami e contratos comerciais. Em sexto lugar está Kylian Mbappé, com ganhos de US$ 110 milhões (R$ 564 milhões).

O francês do PSG, que está a caminho do Real Madrid, é o único futebolista da lista que atua em um centro mais prestigiado do futebol. Compatriota de Mbappé e jogador do Al-Ittihad, Karim Benzema é o oitavo colocado, com US$ 106 milhões (R$ 544 milhões).

A lista é composta também por atletas do basquete, golfe e futebol americano. Veja abaixo a lista completa.

Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão) Jon Rahm (golfe): US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão) Lionel Messi (futebol): US$ 135 milhões (R$ 692 milhões) LeBron James (basquete): US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões) Giannis Antetokounmpo (basquete): US$ 111 milhões (R$ 569 milhões) Kylian Mbappé (futebol): US$ 110 milhões (R$ 564 milhões) Neymar (futebol): US$ 108 milhões (R$ 554 milhões) Karim Benzema (futebol): US$ 106 milhões (R$ 544 milhões) Stephen Curry (basquete): US$ 102 milhões (R$ 523 milhões) Lamar Jackson (futebol americano): US$ 100,5 milhões (R$ 515 milhões)