MPAC e Prefeitura de Xapuri tratam sobre plano de vacinação, dengue e Unidades de Saúde

O promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Juleandro Martins, se reuniu nesta sexta-feira, 19, com o prefeito municipal de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, a vice-prefeita, Maria Auxiliadora Sales, e o secretário municipal de Saúde, Wagner Menezes, para tratar sobre o funcionamento da Unidade de Saúde de referência para atendimento dos pacientes suspeitos de Covid-19 nos feriados e finais de semanas; transparência do plano de vacinação contra a covid-19; e sobre as ações de combate ao surto de dengue no município.

Na ocasião, o prefeito disse que em relação à transparência do plano de vacinação contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde irá enviar para a Promotoria de Justiça a relação das pessoas que receberam os imunizantes todas as sextas-feiras. No caso das unidades de referências, o promotor de Justiça lembrou que em reunião realizada em janeiro de 2021 foi feito um acordo entre o Município e o representante do Hospital Epaminondas Jácomes, para a dispensação de medicamentos para Covid-19 nos feriados e finais de semana.

Para tanto, o ente Municipal manterá em funcionamento a farmácia básica do município no período de 10h às 12h. Quanto à realização de exames para Covid-19, o gerente do Hospital Epaminondas Jácomes informou que a unidade não possui swab, ficando ajustado que o Município encaminhará testes rápidos para o Hospital nos feriados e finais de semana, para que este realize os testes, de modo que não haja interrupção no atendimento da população durante esse período.

O Prefeito e o Secretário de Saúde informaram que, nos feriados prolongados, manterá aberta pelo menos um dia a unidade de saúde de referência para atendimento dos casos suspeitos de Covid-19. Em relação ao surto de dengue, o secretário de Saúde informou que estão sendo realizadas campanhas de conscientização à população por meio de mensagem publicitária, e, ainda, vistorias por parte de agentes de Saúde em cada residência.

CAPS Xapuri

O Prefeito também destacou que já foi enviado para o

Ministério da Saúde, o projeto para implantação do Centro de Apoio Psicossocial do município, e está tentando uma parceria com os prefeitos do Alto Acre para fazer um convênio/consórcio com a Prefeitura de Brasileia.

Além dessa medida, ficou acordado que o Município deverá ter uma equipe de referência técnica em saúde mental para atendimento contínuo dos pacientes acometidos de transtornos mentais.

O Prefeito se comprometeu em criar uma comissão que irá fazer um levantamento objetivando esclarecer qual a composição ideal dessa equipe, bem como realizar um levantamento para saber quais profissionais que compõem o quadro de servidores do Município dispõem de capacitação em saúde mental. A comissão terá o prazo de 30 dias para apresentação dos trabalhos.