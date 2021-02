Durante sessão na Câmara N. Lima chama secretário de saúde da capital de mentiroso

O clima esquentou na sessão desta terça-feira (23), na Câmara de Rio Branco, após o vereador Emerson Jarude (MDB) apresentar suposta contradição no discurso do secretário municipal de Saúde, Frank Lima, sobre a apresentação dos planos de vacinação contra a Covid-19 e de combate à dengue.

O presidente do parlamento-mirim, N. Lima, que é do mesmo partido do prefeito Tião Bocalom, o Progressistas, reforçou a indignação do colega de Câmara e chegou a chamar o secretário de mentiroso.

Em entrevista a um programa local de TV, Frank Lima disse que a demora na entrega dos documentos, prometida após audiência pública realizada no dia 12, se deu porque a casa do povo estava fechada durante o feriadão de Carnaval. A fala se deu em resposta a uma publicação de Facebook no dia 18 em que Jarude questionava o não envio dos planos.

Em seu discurso na sessão desta terça (23), o emedebista afirmou que o secretário havia prometido a entrega dos materiais logo após a audiência. “Disponibilizamos nosso numero de Whatsapp para que a entrega fosse feita o mais rápido possível. Talvez ele tenha dado uma de ‘João sem braço’ porque não tinha plano algum”, provocou Jarude.

“Quem é que neste momento está sendo irresponsável com a população? Os vereadores, por cobrarem medidas eficientes, já que se passaram mais de 30 dias e nós não conseguimos dar conta de finalizar as pouco mais de 9 mil doses, ou é o secretário de Saúde que está sendo negligente e incompetente com a estratégia adotada? O senhor tem que falar menos e agir mais. O senhor está falhando com o que é de mais importante nesse momento”, completou o vereador.

Foi então que N. Lima pediu a palavra e manifestou apoio a Jarude. Ele disse que Frank Lima sabia que não haveria expediente na Casa durante o Carnaval porque foi informado por telefone. “Vossa excelência prometeu na audiência pública que de imediato mandaria na sexta-feira e eu saí daqui 19h. É mentiroso. Essa declaração dele é mentirosa. Fica aqui o nosso repúdio a essa entrevista”.