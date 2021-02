Roberto Duarte pede flexibilização de bandeira para salvar vidas e empregos

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (23) que visitou vários municípios que sofrem com a cheia dos rios neste momento, como Serna Madureira, Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima e Marechal Thaumaturgo. Ele destacou que a área rural do Acre está sofrendo muito nas regiões afetadas.

“O momento é de união e solidariedade com o próximo”, disse ele. Ele diz que a situação se agravará quando as águas baixarem. “Teremos cenário de guerra nas cidades onde o maior número de casas foram atingidas”, disse.

Ele ressaltou a visita do presidente da Repúbllica, Jair Bolsonaro, fará ao Acre nesta quarta-feira (24).

Ele criticou o fechamento do comércio no Acre com a bandeira vermelha –uma situação em que poucos pagam por muitos, como as academias de ginástica, restaurantes, shopping e outros. Ele pede funcionamento com limitação desses setores porque o desemprego tende a aumentar dia após dia.

Ele quer o governo sendo chamado à Aleac para ouvir que é necessário ver a situação das pessoas e flexibilizar a bandeira de risco com limitação na capacidade de atendimento e cuidados sanitários.

“Nós precisamos flexibilizar para salvar vidas e empregos”, disse.