NÃO EXISTE OUTRA prioridade para a bancada federal, ao não ser a de deixar de lado os casos paroquiais e partir para uma pressão ao governo federal, ao Ministério da Saúde, para que olhe o Acre com mais carinho, como fez com Manaus, na destinação de lotes maiores de doses de vacinas.

As medidas protetivas podem conter um maior número de infectados, mas o que resolve mesmo o problema é a vacina. Pelo que tem sido mostrado, o sistema estadual de saúde, por maior que tenha sido o esforço do governador Gladson, caminha para o colapso no atendimento aos contaminados pelo Covid-19.

Se fala com euforia com a vinda de pouco mais de seis mil doses de vacinas. O que isso resolve, no coletivo? Discurso, solidariedade, não adianta.

Existe momento na política que só a pressão resolve. Estamos entre os estados com o menor índice vacinal. E caminhando para a falta de leitos. O que se tem visto é o Gladson praticamente só, nesta guerra contra a pandemia. E isso não pode continuar.

MANOBRAS POLÍTICAS

A DEPUTADA federal Vanda Milani (SD) faz manobras em Brasília para ter o PTB e o PROS, no seu ninho, com a promessa que dará deputados federais a estes partidos.

NÃO FUNCIONOU

NA ÚLTIMA eleição o SOLIDARIEDADE fracassou na sua meta de fazer quatro prefeitos. Não fez um. E, na capital, não conseguiu eleger um vereador. Saiu enfraquecido.

CARA DE PAISSAGEM

A AELAC fez cara de paisagem ante a recente alagação na capital. O presidente Nicolau Júnior (PP) e o primeiro secretário Luiz Gonzaga (PSDB), ignoraram a tragédia.

NEM SÓ DE DISCURSO

NEM SÓ DE SOLENIDADES, de discursos melosos e atos oficiais vive a política, mas também de ações concretas a favor do povo. Viu, Gonzaguinha e Nicolau!

MUITO LIMITADO

NÃO se pode esperar do prefeito Tião Bocalom, que ele faça uma administração acima da média. Vai ser um feijão sem arroz. O Bocalom sempre foi um político limitado.

NÃO É PARÂMETRO

QUANDO o Bocalom foi prefeito de Acrelândia, aquilo era dez vezes menor do que é hoje, praticamente uma Vila. Por isso, sua gestão no município não é parâmetro de nada.

VÃO CRIAR PACAS?

ONDE ANTES era um campinho de futebol bem cuidado no IDAF, foi tomado pelo capinzal. Talvez, estejam se preparando para montar um criadouro de paca no local.

SERIA MAIS ÚTIL

TUDO QUE O GOVERNO FEDERAL mandou para o estado de recursos, não foi favor. Ao invés de louvar o fato, o senador Márcio Bittar (MDB) deveria usar o seu alardeado prestígio (sic) com o Bolsonaro, e pedir para aumentar a cota de vacinas enviadas para o Acre.

FORA DO LIMITE

CONVENHAMOS, o governador Gladson Cameli tem feito o que está ao seu alcance para conseguir mais vacinas. É hora da bancada federal se unir para mudar o panorama.

MANTEIGA EM NARIZ DE GATO

MANDAR seis mil vacinas para o estado e fazer apologia, é uma brincadeira de mau gosto com os acreanos. Estamos entre os estados que menos vacinaram. A quantidade é mesmo que manteiga em nariz de gato.

E RESOLVEU, LÉO?

O DEPUTADO FEDERAL Léo de Brito (PT) fez uma postagem melosa do ex-prefeito Marcus Alexandre com água nas canelas, em uma alagação na sua gestão. Foi só pose! A recente alagação do São Francisco mostrou que a cidade continua com os mesmos problemas crônicos.

NÃO SÓ PARA MILITÂNCIA

O DEPUTADO federal Léo de Brito (PT) tem de entender que, não está falando só para a militância petista.

NINGUÉM TEM BOLA DE CRISTAL

O SECRETÁRIO de Saúde da PMRB, Frank Lima, já deveria ter divulgado um mapa sobre que faixas foram vacinadas, e quais as próximas a receberem a imunização. A população não tem bola de cristal para adivinhar, Frank!

CONTRA, APENAS NA TEORIA

OS OBSCURANTISTAS, os brucutus da Idade da Pedra, que remam contra a ciência e métodos para evitar o COVID-19, são os mesmos que, com a mais leve dor de cabeça procuram um médico. Os mais abastados, viajam a SP.

SITUAÇÃO É GRAVE

NA SUA LIVE DE ONTEM, o governador Gladson alertou para o colapso da rede estadual de saúde, com o crescimento de casos do Covid. Nada comove os negacionistas, e os que defendem ser a terra plana.

FALTOU PLANEJAMENTO

O QUE SE VIU na recente cheia do Igarapé São Francisco foi uma falta de planejamento da prefeitura de Rio Branco, que tomou providências esparsas, sem unidade.

TORCER PELO MELHOR

AVALIEM, SE FOSSE numa grande alagação do Rio Acre! Vamos torcer para que isso não ocorra, pois, seria o caos.

AÇÃO DOS FALCÕES

A RECENTE visita do governador Gladson a Sena Madureira, quando foi recebido com fidalguia pelo prefeito Mazinho, mostrou que; o que há mesmo, é a ação de falcões palacianos insuflando a briga de ambos.

NÃO GANHA NADA

O GOVERNADOR Gladson Cameli não ganharia nada em uma briga com o prefeito Mazinho, principalmente, se ele for mesmo disputar a reeleição no próximo ano.

LEITURA DE CABEÇA PARA BAIXO

OS DEPUTADOS Edvaldo Magalhães (PCdoB)e Perpétua Almeida (PCdoB), disputaram e perderam o Senado com apoio do governo e de 12 partidos da FPA. Isso mostra que, sem empatia com o povo, sem ser simpático, sem cair na graça do povão, não se ganha eleição majoritária. Tem deputada federal aspirando o Senado, fazendo a leitura errada. O buraco do Senado é mais embaixo.

NOVO FORMATO

OS ATUAIS deputados estaduais foram eleitos dentro da mamata das coligações proporcionais. No novo formato de 2022, os seus partidos terão que ter chapas próprias.

MALABARISMO POLÍTICO

O EXPERIENTE e centrado Normando Sales, agora na PMRB, terá de fazer malabarismo para colocar na cabeça do prefeito Tião Bocalom; de que, terá de fazer política.

NÃO SE GOVERNA COM ARROUBOS

ESSA história de desafiar os vereadores a lhe fiscalizar, não ter base de apoio na Câmara Municipal de Rio Branco, é um arroubo autoritário que pode não dar certo.

FORA DE COGITAÇÃO

O VICE-GOVERNADOR Rocha ainda não se pronunciou se será candidato ou não a deputado estadual. Uma coisa é certa: Rocha não será mais vice numa eventual chapa do governador Gladson à reeleição, no próximo ano.

ABRAÇOS DOS AFOGADOS

O PSL, PSD, e outros partidos decidiram que, no próximo ano não aceitarão ninguém com mandato em suas chapas á ALEAC. Os deputados terão que buscar se juntar em partidos com deputados, num abraço os afogados.

FRASE MARCANTE

“As dificuldades são como as montanhas. Só se aplainam quando avançamos sobre elas”. Émile Zola.