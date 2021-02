As vacinas que vão nos proteger da Covid-19 representam um verdadeiro alento. É como se depois da tormenta chegasse à bonança, ou, a alegria pela manhã antecedida de uma noite de amargura e pranto.

Acreditamos que a ciência nos devolverá a alegria de viver, o conforto de um mundo estável, seguro e previsível. Porém, a realidade pode ser outra bem diferente. A vida nunca mais será do jeito que a conhecemos nos últimos 50 anos. Se houver vida.

“A humanidade deve se preparar para o pior que ainda estar por vir”, declarou o presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom. O que ele sabe que não sabemos? Ninguém diz algo assim do nada. O que os governos dos EUA, China e Rússia escondem?

Sabemos que eles têm a caixa de Pandora para liberar todo o mal sobre este mundo: armas nucleares, químicas, biológicas, mísseis, bombas e fake news. Só não a esperança também contida na caixa.

As pessoas que interpretam a realidade pelo senso comum, bom senso e religião têm absoluta certeza de que o coronavírus é uma arma biológica chinesa. O vírus vazou do laboratório em Wuhan como no filme “O Contágio” (recomendo). Milhões de milhões de pessoas morrem infectadas com a mutação que se torna altamente contagiosa e letal (Inglaterra).

Pode ser apenas uma teoria da conspiração como tantas outras que existem por aí. Porém, não devemos esquecer que a pandemia é uma realidade. Coronavírus, mutações e mortes também. Governos e governantes loucos é o que não falta.

Talvez o velho João de Patmos tenha razão quando escreveu no livro da revelação (Apocalipse) que, “Deus mandou que sete anjos derramassem o cálice de vinho do furor de sua ira sobre os homens”. Quem sabe, né?!

O certo mesmo é que nunca mais a vida será como antes. Quanto ao futuro, já dizia minha avó; “A Deus pertence, para que se preocupar”?! A minha neta diz a mesma coisa em uma linguagem diferente: “Deixa rolar, vô”! As duas, separadas por cem anos, têm toda razão: teorias conspiratórtias têm de sobra nas redes sociais.

“Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos: “Vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus”. (Apocalipse 16:1)

. A política local anda morna.

. Protestos aqui, bodejo dali; resmungos de lá, arapucas e cumbucas sendo armadas…e assim vai se vivendo.

. De acordo com o governador Gladson Cameli (PP), o sistema de saúde em função da Covid-19 atingiu seu ponto de saturação.

. Se as pessoas não ajudarem, a tendência é se agravar ainda mais.

. O problema é que tem gente vivendo por instintos como a maioria dos animais, dos bichos do mato.

. Nas gestões dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, ambos do PT, as ações da prefeitura nas alagações eram muito organizadas e eficientes.

. O planejamento e execução eram impecáveis; cada secretaria já sabia o que tinha que fazer.

. Com a ex-prefeita Socorro Neri (PSB) a Defesa Civil também era muito bem planejada e organizada.

. O presidente Jair Bolsonaro quer avançar em pautas como liberação de armas e excludente de ilicitude.

. Cara, vai ser demais!

. Todo mundo armado até os dentes!

. O sujeito vai para a igreja com a Bíblia embaixo do braço e a pistola na cintura, ou no coldre.

. Bem que Bolsonaro poderia avançar na reforma política; estabelecendo um prazo para o fim da reeleição.

. Por exemplo:

. A partir das eleições de 2030 não haverá mais reeleição e o mandato será de cinco anos para presidente, senadores, governadores e prefeitos.

. Deputados estaduais e federais teriam direito a uma reeleição para que não se tornem corruptos, velhos e obesos dormindo nas poltronas durante as sessões.

. Obrigatoriamente a metade do parlamento teria que ser constituída de mulheres.

. Bom dia!