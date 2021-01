Termina hoje (28) prazo para eleitor justificar ausência no 2o turno das eleições 2020

Temina hoje (quinta-feira, 28.jan.2021) o prazo para que o eleitor justifique a ausência às urnas nas localidades onde houve segundo turno para prefeito nas eleições 2020.

O eleitor que não compareceu à urna deve apresentar justificativa fundamentada, com o motivo que o impediu de votar. Para os eleitores de Macapá (AP) que não votaram no segundo turno da eleição para prefeito, realizado no dia 20 de dezembro, o prazo para justificar vai até 19 de fevereiro.

A justificativa pode ser apresentada nos cartórios eleitorais, pelo Sistema Justifica ou pelo aplicativo e-Título. O cidadão pode baixar o app no Google Play ou na App Store.