Geração de emprego teve saldo negativo em dezembro no Acre, diz Ministério da Economia

Conforme dados do Caged, divulgados pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira, 28 de janeiro, em dezembro de 2020, o saldo de empregos com carteira assinada no Acre foi de -24 vagas. Naquele mês, ocorreram 1.748 admissões e 1.724 desligamentos.

Entretanto, mesmo o saldo negativo de dezembro, o Acre acumulou, ao longo do ano de 2020, um saldo positivo de 4.555 postos de trabalho. O estoque total de empregos formais no Acre fechou 2020 com 83.399 empregos com carteira assinada.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim completo do Emprego Formal e em breve será publicado em nosso site http://observatoriodoacre.org.br/ .