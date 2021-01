Vacinômetro: Alto Acre é a região que menos imunizou contra Covid-19 até agora      

Até às 10 horas desta quarta-feira (27) o ´vacinômetro´ do Acre mostrava que os municípios do Alto Acre estavam longe da meta de vacinação contra Covid–19 e era a regional sanitária que menos imunizou até agora.

Foram 188 doses aplicadas até aquele horário. A regional Juruá e Tarauacá/Envira vacinou 915 pessoas e a regional Baixo Acre, 2.882, totalizando 3.985 aplicações.

De 129 doses que deveriam ser aplicadas na 1a fase (profissionais de saúde, índios e idosos) Brasileia, principal cidade do Alto Acre, vacinou 103. Xapuri aplicou 64 doses ante à meta de 84 para esta etapa. Já Assis Brasil, aplicou 4 de uma meta de 44.

Os dados do ´vacinômetro´ do Acre estão no portal da Transparência da Covid-19, que mostra também que o Acre já recebeu R$2.808.386,14 em quatro lotes de vacina –ou 51.060 doses do Butantan e Fiocruz.