Marechal Thaumaturgo é o 1o do Acre a receber kit de certificação do Unicef

No estado do Acre apenas quatro municipios conseguiram a Certificação do Selo Unicef Aprovado: Marechal Thaumaturgo, Jordão, Plácido de Castro e Rio Branco que conquistou após contestação de resultado.

Marechal Thaumaturgo foi o primeiro do Acre a receber, na última segunda-feira (25) o kit do Selo. Crtificados, troféu e outros itens que compõem o kit foram recebidos pelo prefeito Isaac Piyãko juntamente com a secretária municipal de assistência social, Fátima Souza Cruz.

A certificação concedida pelo Fundo das Nações Unidas para Infância foi resultado de quatro anos de trabalho, desenvolvido de forma Intersetorial pelas secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, e pelo Núcleo de Cidadania de Adolescentes (JUVA) sobre a coordenação do articulador e mobilizador.

“Foram desenvolvidas e executadas dezenas de ações com a finalidade de melhorar os indicadores de impactos sociais, como: mais acesso ao pré-natal, mais bebês com registro de nascimento, mais crianças na escola, mais adolescentes participando ativamente das políticas públicas que impactam sua vida. O que foi perfeitamente alcançado pelo município, aonde conseguiu ficar muito além da média estadual, e até mesmo da média prevista”, diz a prefeitura.