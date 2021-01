MPF instaura inquérito para apurar as condições de funcionamento do SAMU no Acre

Foto: Gleilson Miranda/Secom Rio Branco (Acre) A Saúde do Acre recebeu uma excelente notícia na manhã desta segunda-feira, 29. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou a entrega de 10 novas viaturas para o fortalecimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O investimento, em parceria com o Ministério da Saúde, nas novas viaturas chega a R$ 1,6 milhão. As ambulâncias entregues pelo governador Tião Viana, em solenidade em frente ao quartel da Polícia Militar, contam com material de suporte básico, além de material de consumo como medicações, rede de oxigênio, prancha longa para imobilização da coluna, colares cervicais, cilindros de oxigênio, material de parto, talas de imobilização de fraturas e ressuscitador manual e infantil.

Um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) vai apurar as condições de funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) no estado do Acre.

Segundo o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, responsável pelo inquérito, a apuração deve focar especialmente na questão da quantidade de ambulâncias, distribuição, responsabilidade de aquisição e execução dos recursos transferidos, atribuições dos entes (União, estado e municípios) em relação ao transporte, observada a complexidade dos serviços (baixa, media e alta complexidade) e manutenção da frota.

Para instrução do inquérito, um ofício foi enviado ao coordenador-geral estadual do SAMU, para que ele informe, no prazo de 30 dias, quantas são as ambulâncias, e quais tipos, disponíveis no Serviço hoje no Acre, além de especificar os tipos de serviços executados nos municípios, considerando a complexidade do atendimento.

Além disso, deverá ser esclarecido na resposta quais as responsabilidades estaduais e municipais na aquisição, operação e manutenção da frota de ambulâncias disponível para a o transporte intermunicipal.

Além de outros questionamentos de caráter prático, o MPF também pede que o coordenador informe quais são os dificultadores em relação à garantia de manutenção das ambulâncias e se existe contrato de caráter contínuo para isso, além de dizer de quem é a responsabilidade da manutenção, se do Estado ou dos municípios.

Após a resposta do gestor do SAMU, o inquérito terá continuidade, ocasião em que mais informações poderão ser requeridas e outras medidas estudadas para a solução dos problemas que venham a ser apontados pela instrução do procedimento