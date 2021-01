Uma das exigência dos deputados que formam a base política do governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) na Assembleia Legislativa é que os secretários não saiam candidatos ancorados na máquina pública.

Desde o ano passado que os parlamentares da base pressionam o governador para que converse com secretários a esse respeito. É garantia de manter a base coesa na defesa do Palácio Rio Branco e de sua reeleição em 2022.

No governos de Jorge Viana e Binho Marques (1998-2010) os secretários eram proibidos de disputar a eleição com deputados estaduais e federais da base.

A partir de 2014, o PT mudou a estratégia autorizando assessores na arena política. A decisão afastou aliados, rachou a FPA que, como consequência, lançou várias chapas para federal em 2018 elegendo Jesus Sérgio e o pastor Manoel Marcos. O PT reduziu sua bancada na Aleac e não elegeu nenhum federal.

“Não foram purificados da lepra dez, onde estão os outros nove? Só este estrangeiro voltou para agradecer”. (Jesus, a caminho de Jerusalém, cura dez leprosos)

. Está faltando banana na praça!

. Segundo produtores da Central de Abastecimento (CEASA), praticamente toda a banana produzida no Acre está sendo exportada para Rondônia e Manaus.

. A sobra, de baixa qualidade, fica para saborearmos.

. As bananas expostas nos mercados de Rio Branco, como diz o Boris, “é uma vergonha”!

. Celulares estão sendo clonados; desta vez o deputado Luís Gonzaga (PSDB) foi a vítima!

. Esses rapazes estão loucos!

. Quem é o deputado que vai ligar para alguém pedindo dinheiro porque se encontra em uma emergência?

. Só se for para outro deputado ou, quem sabe, para o governador, senador, presidente!

. Acontece que deputado, senador, governador e presidente…deixa prá lá!

. O prefeito Bocalom não quer seus quadros espalhados nas secretarias, fundações e autarquias do município.

. É contra o culto à personalidade!

. Segundo ele, o cargo de prefeito não faz dele melhor do que os demais servidores, inclusive, garis.

. Me lembrou a mulher de Zebedeu, mãe de dois discípulos de Jesus, pedindo que no Reino dele colocasse um à sua direita e outro à esquerda.

. Jesus respondeu:

. “Você não sabe o que pede…no meu Reino o maior é o serviçal”.

. Alguns empresários do agronegócio estão empolgados com Epitaciolândia; acreditam no potencial do município e pretendem fazer bons investimentos.

. Fernando Lage é um deles!

. Em Manaus pegaram pilha dos negacionistas da Covid-19; o coronavírus está matando muitas pessoas.

. O que todos temiam aconteceu: o sistema de saúde colapsou!

. O número de mortos está batendo recordes diários.

. Queriam até linchar o governador para manter tudo aberto.

. “Gripezinha” braba essa, hem!?

. As condolências da COLUNA a família do Ruizão!

. Bom dia!