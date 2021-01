MEC recebe até esta sexta-feira (15) inscrições para bolsas do ProUni 2021

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) estará recebendo inscrições de estudantes para seleção de bolsas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) até a próxima sexta-feira (15).

As bolsas serão ofertadas nas modalidades integrais, correspondendo a 100% do valor da mensalidade na instituição, e parciais, com 50% de desconto sobre o valor do curso.

O candidato interessado nas bolsas integrais terá de comprovar que sua renda familiar bruta mensal fica abaixo de 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 1.650).

Estudantes que almejarem cota parcial de 50% da mensalidade devem ter renda mensal de até três salários mínimos por pessoa, ou seja, R$ 3.300.

É requisito também a participação na última realização do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), atingindo pelo menos 450 pontos de média das notas, e ainda não ter zerado a redação.

Neste processo, o MEC coloca ainda como pré-requisito o aluno ter cursado todo o Ensino Médio em estabelecimentos da rede pública ou em escola de rede privada na condição de bolsista integral da referida instituição estudantil.

A Agência Brasil informa que o MEC está permitindo que, como os estudantes, professores da rede pública também participem deste processo. Neste caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos.

O site acrescenta que devido à divulgação dos resultados do Enem 2020 ocorrer depois do encerramento do processo seletivo, neste semestre, os candidatos serão eleitos conforme as notas do Enem 2019.