O rescaldo da passagem do PT pelo poder, misturado com Mensalão, Lava Jato, impeachment da presidenta Dilma Rousseff, crise econômica, amalgamação (mistura, confusão) da religião com a política e a eleição do presidente Bolsonaro contaminou totalmente a sociedade estabelecendo uma relação de ódio e intolerância entre pessoas.

Para completar a bagaceira, o coronavírus apareceu radicalizando as posições.

Os classificados de direita, liberais, conservadores, cristão, defensores da família tradicional, capitalistas de Deus e seguidores do presidente Bolsonaro são acusados de divulgarem que a vacina é uma conspiração mundial para as pessoas virarem zumbis do anticristo e votarem no Dória em 2022.

Os que são rotulados de esquerdistas, socialistas, comunistas, ateus, defensores das minorias, de bandidos e usuários de maconha vão na contramão. São incriminados pela direita de estarem ao lado da vacina contra Deus, não só pelo benefício, mas para ser contra o presidente Bolsonaro.

Cômico (se não fosse trágico) é que o coronavírus faz estragos nos dois lados; pode ser da favela ou da zona sul do Rio de Janeiro.

Certo está o governador Gladson Cameli que passa léguas dessa discussão infrutífera. Como ele mesmo diz: “Quem não quiser tomar a vacina que não tome, eu vou tomar, serei o primeiro da fila”: #Mindêqueeutomo

“Pegarão serpentes com as mãos; e, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal…” (Jesus de Nazaré, Evangelho de Marcos)

. Fábricas fechando…

. Estamos voltando às décadas de 80/90, foi uma lástima!

. Um país travado!

. “Também, o presidente foi reclamar que o Brasil tinha quebrado, muita gente acreditou”, reclama aqui a Maria Rosa.

. Advogado Ribamar Trindade, ex-chefe da Casa Civil, deve mesmo assumir o Tribunal de Contas do Estado.

. A decisão do presidente do STF, Luiz Fux, lhe foi favorável.

. Agora é correr para o abraço!

. Muitos bons projetos minguaram no Acre por conta da crise econômica que se acentuou a partir de 2014, mas ninguém sabe disso.

. A Zona de Processamento de Exportação foi uma delas…

. Quem vai assumir a Peixes da Amazônia? A estrutura está lá, no tempo, se deteriorando.

. Pois! Pois!

. Me colaram em um grupo de WhatsApp chamado “Visão Popular do Futuro”, que diabos é isso???

. É cada uma!

. Prefeito de Epitaciolândia, o delegado Sérgio Lopes (PSDB), começou muito bem a gestão.

. Exatamente o que a população esperava dele!

. O PT, no Senado, se juntou ao candidato do DEM, apoiado pelo presidente Bolsonaro.

. É por essas e outras que o povo diz que político não presta, o que prevalece são os interesses e não os valores.

. Foi a gota!

. Tanto a esquerda como a direita têm suas bandas podres; a saída é ser contra ideológico ou ser um cristão, budista, muçulmano, taoísta ou ateu de verdade, autêntico.

. Outra saída é virar o personagem “Urtigão”, da Disney, com seu o cachorro preguiçoso, chamado simplesmente de “Cão”.

. Quem sabe viver como Diógenes, o Cínico, com “C” maiúsculo mesmo!

. O Donald Trump deu uma pilha doida no seu pessoal, o trem descarrilou, perdeu o controle; o legal de tudo isso é que nos Estados Unidos o sujeito guarda fuzis no armário da cozinha.

. A munição no armário embaixo da pia!

. Não quer ser monitorado, controlado, dominado, subjugado pelo mundo, saia das redes sociais.

. Admirável Mundo Novo!

. Bom dia!