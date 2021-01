Arrecadação de impostos em 2020 foi 14% menor que em 2019 no Acre

O Acre arrecadou em 2020 pouco mais de R$3,5 bilhões em impostos até o fim da tarde desta quinta-feira (31), queda de mais de 14% em relação ao ano passado, período em que foram arrecadados R$4.115.820.601,56.

A estimativa é feita com base nos dados do Impostômetro, plataforma da Associação Comercial do Estado de São Paulo.

O Impostômetro considera todos os valores arrecadados pelas três esferas de governo a título de tributos: impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e correção monetária.

Para o levantamento das arrecadações federais a base de dados utilizada é a Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas da União, e IBGE.

As receitas dos estados e do Distrito Federal são apuradas com base nos dados do Confaz, das Secretarias Estaduais de Fazenda, Tribunais de Contas dos Estados e Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. As arrecadações municipais são obtidas através dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, dos municípios que divulgam seus números em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal, dos Tribunais de Contas dos Estados.

Para fins de estimativa dos valores ainda não divulgados pelos órgãos acima, o Impostômetro utiliza os dados de arrecadação do igual período do ano anterior, atualizados com o índice de crescimento médio de cada tributo dos três anos imediatamente anteriores.

Apesar da arrecadação a menor, o saldo do tesouro estadual é positivo por causa dos auxílios concedidos pela União ao Estado.