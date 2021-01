Acre segue decreto federal e salário mínimo no Estado é de R$1,1 mil a partir de hoje (1/1)

Começa a valer neste dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional, de R$ 1.100.

O valor representa uma alta de R$ 55, ou 5,26%, em relação aos R$ 1.045 vigentes ao longo de 2020.

O salário mínimo de R$ 1.100 está acima dos R$ 1.088 previstos pelo governo na proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada em 15 de dezembro ao Congresso Nacional.

O salário mínimo é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) – e a expectativa é de que o indicador tenha alta de cerca de 5,2% em 2020 (os dados oficiais serão divulgados em 12 de janeiro). Com isso, será mais um ano sem alta real no salário mínimo.

Veja os valores do salário mínimo por estado:

Acre: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Alagoas: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Amapá: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Amazonas: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Bahia: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Ceará: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Distrito Federal: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Espírito Santo: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Goiás: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Maranhão: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Mato Grosso: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Mato Grosso do Sul: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Minas Gerais: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Pará: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Paraíba: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Paraná: não segue o valor o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Para 2021, o mínimo no estado ainda não foi definido, mas seguirá o índice aplicado ao salário mínimo nacional, acrescido de 0,55%. O valor de 2020 varia entre R$ 1.383,80 e R$ 1.599,40, dependendo da categoria.

Pernambuco: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Piauí: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Rio de Janeiro: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2021, e a expectativa é que isso ocorra no início do ano, informou a Casa Civil do Estado. Vigora atualmente no estado o piso adotado em 2019, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.238,11 até R$ 3.158,96.

Rio Grande do Norte: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Rio Grande do Sul: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. O piso regional para 2021 foi congelado, e varia de R$ 1.237,15 e R$ 1.567,81.

Rondônia: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Roraima: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Santa Catarina: piso estadual de 2021 será definido entre janeiro e fevereiro. Vigora atualmente no estado o valor adotado em 2020, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.215 a R$ 1.391.

São Paulo: não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2021. Vigora atualmente no estado o piso adotado em 2019, com faixas de rendimento que vão de R$ 1.163,55 a R$ 1.183,33.

Sergipe: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.

Tocantins: segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal.