Vídeo mostra agressão de Ben Jor a fotógrafo; cantor foi a audiência no Rio

Jorge Ben Jor, 85, compareceu na manhã de hoje ao 5º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele participou da primeira audiência após ser denunciado por agressão a um fotógrafo em novembro de 2023.

Lucas Bento, que trabalha em uma agência de paparazzi, registrou ocorrência contra o artista na 5ª DP, do Rio, após ser abordado de forma supostamente violenta no Aeroporto Santos Dumont.

O UOL conseguiu, com exclusividade, um vídeo das câmeras de segurança do aeroporto. O material faz parte do processo movido pelo fotógrafo. Nas imagens, Lucas Bento aparece registrando o desembarque de um famoso quando é abordado, de surpresa, por Jorge Ben Jor, que puxa e empurra o fotógrafo.

Na época, a assessoria de Jorge Ben Jor negou a agressão e deu outra versão do ocorrido. Segundo a assessoria, o fotógrafo abordou o cantor pedindo uma foto, que foi negada. Neste momento, Jorge teria saído “resmungando”.

Vídeo:

Tumulto na audiência

Segundo fontes da coluna, o fotógrafo Lucas Bento propôs, por meio de seu advogado, um acordo no valor de R$ 30 mil de indenização. O cantor e o profissional não entraram em um acordo e uma nova audiência será marcada.

Ainda de acordo com apuração da coluna, a audiência de hoje foi marcada por uma nova confusão. Advogados de Jorge Ben Jor teriam se irritado ao perceber que outro fotógrafo registrava a chegada do cantor ao Fórum. Os advogados tentaram impedir que as fotos fossem feitas.

Durante a audiência, advogados de Jorge Ben Jor também tentaram impedir que o cantor prestasse depoimento sobre o caso, alegando que não seria adequado tal situação por conta da idade dele.

O que contou o fotógrafo

Em conversa exclusiva com a coluna, o fotógrafo Lucas Bento relatou que, estava trabalhando no aeroporto – registrando o desembarque de uma atriz – quando foi “atacado” no pescoço por Jorge Ben Jor.

“Estava com o olhar na câmera quando senti alguém me agarrando e me puxando pelo pescoço. Ele dizia que não era para fazer fotos dele. Eu tentei avisar que não estava fazendo imagens dele, e ele continuava me puxando pelo pescoço e pelo casaco”, afirmou.

Lucas nega que tenha abordado Jorge Ben Jor e pedido fotos a ele.

O fotógrafo foi à delegacia acompanhado de Anna Andrade, que também trabalha no aeroporto fazendo vídeos de celebridades. A testemunha do fotógrafo confirmou a agressão em conversa com a coluna.