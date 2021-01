Relatório diz que Bocalom herda superávit de R$72 milhões no caixa da PMRB

Segundo o relatório produzido em conjunto pelas equipes de transição, o prefeito Tião Bocalom começa o mandato com 134 convênios e contratos em execução no valor de R$ 146 milhões para investimentos e cerca R$ 72 milhões de recursos próprios, um superávit que deve ser reivindicado pelo novo prefeito junto à Câmara de Vereadores.

O repasse do relatório foi o ultimo ato da ex-prefeita Socorro Neri no dia 31 de dezembro. Ele traz informações sobre projetos, ações desenvolvidas, convênios, parcerias, executadas e em execução.

De acordo com nota envaminhada pela gestão anterior, os relatórios foram acompanhados por agentes dos órgãos de fiscalização e controle para dar mais credibilidade e transparência ao material produzido. Na ocasião, Socorro Neri fez um balanço do que foi produzido nos respectivos relatórios.

“Nós deixamos uma gestão com bons indicadores como é o caso da Educação. Rio Branco é a segunda colocada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre as capitais, no quesito transparência, também estamos em segundo no quesito gestão fiscal, somos considerados a primeira capital pela Secretaria Tesouro Nacional”, disse Neri.