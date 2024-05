Jorge Viana recebe Janja e destaca equidade e empoderamento feminino

O presidente da ApexBrasil, o ex-governador do Acre, Jorge Viana, recebeu nessa segunda-feira, 29, a primeira-dama do Brasil, Janja.

A visita foi para apresentação do Programa de Equidade de Gênero, desenvolvido pela agência, iniciada na atual gestão da Apex.

O presidente da ApexBrasil, o ex-governador do Acre, Jorge Viana, recebeu nessa segunda-feira, 29, a primeira-dama do Brasil, Janja.

A visita foi para apresentação do Programa de Equidade de Gênero, desenvolvido pela agência, iniciada na atual gestão da Apex.

Além do programa, Janja também conheceu o trabalho de empoderamento das mulheres para exportação, com apoio para mulheres para liderar empresas, cooperativas e associações e muito mais.

Durante a conversa, Jorge Viana destacou que a ApexBrasil promove, na prática, a equidade de gênero. “Cerca de 53% das nossas lideranças são mulheres que são competentes, profissionais e que fazem toda a diferença. Agradeço à primeira-dama pela visita e pela reunião extraordinária. Foram quase 2 horas conversando sobre como podemos, por meio do empoderamento das mulheres, levar o Brasil cada vez mais longe no mundo. Mas, para isso, temos que apostar cada vez mais em encontrar e apoiar os talentos que temos nas diferentes regiões do Brasil, como quer o nosso presidente Lula”, destacou.