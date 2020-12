Série do Gavião Arqueiro no Disney+ deve iniciar as gravações na próxima semana; saiba mais

Hawkeye, série que leva Jeremy Renner a reprisar o papel do Gavião Arqueiro, foi uma das primeiras atrações conectadas ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês) anunciadas entre os títulos derivados do Marvel Studios no Disney+. Desde setembro de 2018, todos os outros spin-offs revelados por Kevin Feige na época — WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If… e MODOK — estão com os trabalhos finalizados ou em processo de pós-produção. Mas a trama de Clint Barton sumiu do noticiário e das informações oficiais da Casa do Mickey.

Somente recentemente é que mais rumores e novidades de fontes quentes passaram a abordar a atração. Há alguns dias, Renner postou imagens de supostos treinamentos, ensaios ou gravações de Hawkeye. E, nesta quinta-feira (26), o editor do site The Verge publicou um aviso protocolar de gravações na região do Brooklyn, em Nova Iorque, na próxima semana — note que o documento usa o título “Anchor Point”, para despistar os curiosos.

Imagem: Reprodução/Marvel Studios

A notícia vem em bom momento, pois Hawkeye está em desenvolvimento desde abril do ano passado e, mesmo antes da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), sofreu uma aparente pausa. Ninguém confirma, contudo, uma das razões pelo aparente congelamento teria sido o litígio com sua ex-esposa, a atriz Sonni Pacheco, que o acusa de violência doméstica. Assim, após o barulho causado por esse episódio e as interrupções forçadas pela COVID-19, o projeto voltou ao planejamento inicial da Fase 4 do MCU.

Hailee Steinfeld pode também ser razão do atraso

O enredo de Hawkeye deve ser inspirado na série limitada de Matt Fraction e David Aja, em que Clint Barton se torna mentor de Kate Bishop, a Gaviã Arqueira. Como a personagem está cogitada a fazer parte dos Jovens Vingadores ou até substituí-lo nos Vingadores no MCU, a escalação da atriz que viverá esse papel ganhou importância.

Será que Hailee Steinfeld vai encarnar Kate Bishop mesmo? (Imagem: Reprodução/Instagram)

Muitas fontes diferentes dão como certa a escalação de Hailee Steinfeld, mas nem ela ou o Marvel Studios confirmam isso. Aliás, sua contratação pode ter sido também uma das razões pelo atraso das filmagens — ou talvez a principal. Isso porque a atriz estava com a agenda cheia por conta das gravações da série Dickinson, do Apple TV+, e o Disney+, que aposta muito nela, teria aguardado a janela livre de seu calendário para começar os trabalhos.

Fonte: ScreenRant e CanalTech