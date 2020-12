Mais de 82,4 mil eleitores não foram votar neste domingo (29) em Rio Branco

Os eleitores de Rio Branco elegeram Tião Bocalom, candidato do PP, à Prefeitura do município acreano. Com 104.746 votos (62,93%), ele superou a atual prefeita da cidade, Socorro Neri (PSB), que recebeu 61.702 votos, 37,07% do total.

Foi registrado o comparecimento de 174.249 eleitores, o que corresponde a 67,89% do eleitorado do município. O total de votos em branco foi de 3.328 (1,91%), e os votos nulos contabilizaram 4.473 (2,57%). O índice de abstenção foi de 32,11% (82.424).

Sebastião Bocalom Rodrigues nasceu em Bela Vista do Paraíso (PR), em 18 de maio de 1953. Começou sua carreira na vida política nos anos 80, como vereador em Nova Olímpia (PR). No Acre desde 1988, onde atua como servidor público, Tião foi prefeito do município de Acrelândia, vizinho a Rio Branco, por três mandatos. Aos 67 anos, é professor formado em Matemática, pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Mandaguari (Fafiman), e em Ciências Físicas e Biológicas, pela Faculdade de Ciências Físicas e Biológicas de Umuarama (PR). Nas Eleições 2020, concorreu pela coligação Produzir para Empregar (PSD/PP). Sua vice é Marfisa de Lima Galvão (PSD).