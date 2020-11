Dossiê repassado ao MP mostra médicos trabalhando sem repouso nas unidades de saúde do Acre       

Do Sindmed/AC

O presidente em exercício do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), Guilherme Pulici, se reuniu com a Promotor de saúde do Ministério Público Estadual (MPE), Gláucio Ney Shiroma Oshiro para apresentar os problemas detectados nas unidades de saúde de Rio Branco e do Interior. A proposta é buscar apoio para que haja resolução das irregularidades detectadas.

Um dossiê completo, apresentando detalhes das inconformidades, incluindo fotografias, foi entregue, além de relatos das dificuldades vivenciadas pelos profissionais que buscam contornar as deficiências e a escassez de insumos e de condições condignas de trabalho para atender a população.

Entre os problemas encontrados foi apurada a falta de médicos para cobrirem as escalas de plantão, sobretudo de especialistas, obrigando os plantonistas a atuarem por 36 horas seguidas, realizando todos os tipos de procedimento, sem direito a pausa para repouso, a fim de se recomporem.

Ainda constou na denúncia a falta de estrutura dos hospitais e a falta de equipamentos, mas principalmente a falta de área isolada para os pacientes com coronavírus no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), que atualmente atende as pessoas sem realizar a separação, potencializando o risco de contaminação.