Seções eleitorais passam por higienização anti-Covid para 2o turno em Rio Branco

Com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro e continuar zelando pela saúde de servidores e demais cidadãos, o Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) segue nesta terça-feira, 17, com a desinfecção das seções eleitorais de Rio Branco e Bujari. A ação conta com o apoio do 4º BIS, Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Vigilância Sanitária estadual e Santa Casa de Misericórdia.

Durante a operação, áreas externas e internas dos locais de votação são higienizadas com solução à base de hipoclorito a 1%, substância altamente eficaz para eliminar o novo coronavírus, causador da Covid-19, bem como outros vírus, germes e bactérias.

O trabalho começou com a higienização dos órgãos públicos. “Em atendimento à solicitação do governador Gladson Cameli e Tribunal Regional Eleitoral (TRE), fizemos a desinfeção dos locais de votação antes da eleição, e agora retornamos para fazer e desinfecção dos locais onde as pessoas já votaram”, disse o coordenador da ação no Depasa, Fritz Mendonça, ao agradecer o apoio do comando do 4º Bis, que colocou militares à disposição para auxiliar na realização do trabalho; da Santa Casa de Misericórdia, pela disponibilização de um carro para compor a frota, e do Corpo de Bombeiros e toda equipe, que não mediu esforços em realizar a ação.

As unidades educacionais, que serviram de colégio eleitoral também recebem os cuidados necessários para manter o ambiente livre do coronavírus. Além de realizar a desinfecção, equipes do Depasa e Vigilância Sanitária orientam servidores e pessoal de apoio sobre como manter as escolas higienizadas com produtos como água sanitária e desinfetante. “Mostramos porque é importante o uso de luvas e como deve ser a diluição da água sanitária para fazer a limpeza de paredes, portas, fechaduras”, destacou Fábio Santiago, servidor do Depasa que integra uma das frentes do serviço de desinfecção.

Em atendimento à solicitação do TRE, as seções eleitorais de Xapuri também serão higienizadas. Ainda com o objetivo de manter os ambientes livres do vírus causador da Covid-19, a desinfecção será realizada antes e depois da votação de segundo turno.

“O momento ainda requer cuidados. Este é o momento de darmos as mãos para garantir que todos, eleitores e mesários, possam ter a condições e ambiente mais seguro para ir às eleições”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão.