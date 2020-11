CRM encontra vários problemas no Hospital do Idoso, em Rio Branco

Após receber denúncias, o Conselho Regional de Medicina do Acre fiscalizou, na última sexta-feira (13), o Hospital do Idoso, em Rio Branco e constatou diversas irregularidades. A vistoria foi feita pela sub-corregedora do CRM,Thereza Neuma.

Durante a fiscalização foi verificado que alguns pacientes idosos estão intubados, porém não tem vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Além disso, várias enfermarias da unidade estão com problemas no ar-condicionado e, por isso, não estão sendo utilizadas, deixando o hospital sem vaga para internação.

A enfermaria específica para o atendimento de pacientes indígenas também estava trancada e sem uso. Outra irregularidade encontrada pela conselheira foi a falta de medicações no carrinho de parada e falta de maqueiro para o transporte de pacientes idososFoi constatado ainda balas de oxigênio vazias, o que dificulta no transporte de pacientes. Além disso, a equipe de fiscalização verificou problemas nas instalações e banheiros.

Um relatório deve ser elaborado pelo CRM e encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), ao Ministério Público e à direção da unidade para que as devidas medidas sejam tomadas